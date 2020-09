Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Changement de cap pour deux dossiers du moment ?

Publié le 18 septembre 2020 à 17h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient voir deux pistes se compromettre au cours des prochains jours.

Cette fin de mercato va être riche en rebondissements. En effet, Leonardo doit couvrir plusieurs postes, notamment depuis la grave blessure de Juan Bernat. Pour le poste de latéral gauche, la piste Mattia De Sciglio a refait surface, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit également recruter un milieu et un défenseur central, pour remplacer Thiago Silva. Et Leonardo pourrait trouver son bonheur à l’Inter. Plusieurs sources ont récemment évoqué l’intérêt prononcé du PSG pour Milan Skriniar et Radja Nainggolan. Il Corriere dello Sport a même expliqué que Leonardo pourrait faire d’une pierre deux coups, en bouclant une grosse opération avec l’Inter. La tendance laissait d’ailleurs penser qu’Antonio Conte ne devrait pas s’opposer à ces départs...

Nainggolan, retour gagnant à l’Inter ?

Mais les choses pourraient bien changer ! Ce vendredi, Tuttosport annonce que l’arrivée d’Arturo Vidal à l’Inter se complique sérieusement. Le milieu aurait d’ailleurs repris les entrainements avec le FC Barcelone. D’après les informations du quotidien, cette arrivée est bloquée tant que l’Inter ne réalise pas une grosse vente, libérant ainsi la masse salariale nécessaire pour Vidal. Ainsi, Tuttosport laisse entendre que cet imbroglio pourrait profiter... à Radja Nainggolan. Rentré du prêt à Cagliari, le milieu suivi par le PSG pourrait revenir en grâce. Son profil est en effet assez proche de ce que recherche Conte pour son milieu de terrain.

Ça se refroidit pour Skriniar...