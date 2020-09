Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux au vert pour Skriniar ?

Publié le 18 septembre 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient recevoir une aide précieuse, dans leur quête d’un défenseur central.

D’ici la fin du mercato, les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent souhaiter voir se boucler au moins deux renforts. D’après les informations d’Abdellah Boulma, une enveloppe d’un montant inconnu aurait été débloquée pour que Leonardo recrute un défenseur central pour pallier le départ de Thiago Silva et un milieu de terrain. Un dernier problème s’est toutefois présenté à Leonardo, avec Juan Bernat. Le latéral gauche du PSG s’est en effet gravement blessé au genou et devrait donc être absent plusieurs mois.

Conte pousse Skriniar dans les bras de Leonardo