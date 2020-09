Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux pistes de Leonardo relancées grâce à N'Golo Kanté ?

Publié le 16 septembre 2020 à 0h45 par A.C.

N’Golo Kanté pourrait avoir une grosse importance, dans le mercato du Paris Saint-Germain.

D’ici la fin du mercato, Leonardo souhaite régler deux dossiers chauds au Paris Saint-Germain. Le premier concerne le poste de défenseur, qui est moins fourni depuis les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi. Ces derniers mois, nous vous expliquons sur le10sport.com que le directeur sportif du PSG souhaite également recruter un milieu de terrain. Ainsi, selon nos informations, Leonardo a activé la piste Marcelo Brozovic. Ce dernier n’est d’ailleurs pas le seul joueur de l’Inter à intéresser le PSG, puisque Milan Skriniar serait également apprécié à Paris.

Conte prêt à tout pour Kanté