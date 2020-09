Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est clair pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 septembre 2020 à 0h15 par Th.B.

Kylian Mbappé aurait clairement fait connaître ses envies d’ailleurs à la direction sportive du PSG. Et le champion du monde aurait les idées claires pour la suite de sa carrière.

Arrivé en 2017, Kylian Mbappé entame sa quatrième saison avec le PSG et il se pourrait bien que ce soit la dernière. En effet, dimanche, The Times a lâché une bombe en révélant que le champion du monde tricolore aurait fait part de sa volonté de quitter le club parisien à l’issue de la saison, soit à un an de la fin de son contrat courant jusqu’en juin 2022. Le PSG aurait tout tenté pour prolonger sa pépite, en vain, elle qui regarderait déjà ailleurs.

La Liga ou la Premier League