Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic prend position pour l’avenir de Luis Suarez !

Publié le 15 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Annoncé très vite comme un indésirable de Ronald Koeman, Luis Suarez est toujours un joueur du FC Barcelone. Alors que son transfert traîne en longueur, l’hypothèse d’un départ avorté émerge sérieusement. Un dossier sur lequel a été interrogé Miralem Pjanic.

Que de difficultés pour le FC Barcelone dans le dossier Suarez ! Alors que Ronald Koeman a informé très tôt l’Uruguayen qu’il ne compterait pas sur lui pour la saison à venir, la Juventus pourrait accueillir le Pistolero. Pourtant, le dossier se révèle être particulièrement épineux, et l’actuel joueur du Barça doit passer un test de langue pour obtenir la nationalité italienne, tout en se mettant d’accord avec sa direction sur l’année de contrat qu’il lui reste en Catalogne. Tant d’éléments qui compliquent la transaction, auxquels s’ajoute la volonté de Lionel Messi de conserver son ami au club.

Pjanic pas contre l’idée de conserver Suarez