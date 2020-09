Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Luis Suarez bientôt relancé ?

Publié le 15 septembre 2020 à 19h00 par B.C.

Alors que Luis Suarez est annoncé proche de la Juventus depuis quelques jours, le club turinois pourrait finalement mettre de côté cette piste. Explications.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2021, Luis Suarez devrait plier bagage dès cet été. En effet, Ronald Koeman ne compte pas sur l'attaquant uruguayen pour cette nouvelle saison, le joueur de 33 ans est donc invité à se trouver un nouveau club. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le PSG apprécie le profil de Luis Suarez, plus précisément l'état-major qatari, mais c'est bien la Juventus qui semble avoir l'avantage dans ce dossier. Le club turinois compte sur l'ami de Lionel Messi pour remplacer Gonzalo Higuain, parti rejoindre Blaise Matuidi à l'Inter Miami, mais ce dossier traîne en longueur, et cela n'arrange pas la Juve.

Ça bloque pour Suarez