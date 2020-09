Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez sur le point de se faire berner ?

Publié le 15 septembre 2020 à 10h00 par A.C.

Annoncé tout proche de la Juventus, Luis Suarez pourrait finalement voir le club italien lui tourner le dos.

Cet été, Luis Suarez pourrait décider de quitter Lionel Messi, pour rejoindre Cristiano Ronaldo. En Catalogne, on annonce en effet que Ronald Koeman aurait indiqué la porte de sortie à l’attaquant du FC Barcelone. A la recherche d’un remplaçant pour Gonzalo Higuain, la Juventus a rapidement activé la piste et Andrea Pirlo rêverait d’avoir Suarez sous ses ordres à Turin. Ce dossier semble toutefois bloquer depuis quelques jours, surtout à cause des négociations entre Suarez et le Barça pour la résolution du contrat, qui court jusqu’en juin prochain.

Dzeko plutôt que Suarez pour la Juve

Et si la Juventus abandonnait finalement cette piste ? D’après les informations de Nicolo Schira, un accord aurait été trouvé, pour le transfert d’Arkadiusz Milik à l’AS Roma. Cela devrait entrainer le départ d’Edin Dzeko... vers la Juventus ! Ça devrait donc être le Bosnien et non Luis Suarez le nouveau lieutenant de Cristiano Ronaldo, à Turin.