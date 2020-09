Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas active une piste offensive inattendue !

Publié le 15 septembre 2020 à 7h15 par D.M.

L’OM aurait coché le nom de Christopher Lungoyi pour renforcer son attaque. Strasbourg, les Girondins de Bordeaux et Montpellier seraient également intéressés par le joueur du FC Lugano.

« Je pense qu’on a l’argent pour investir sur cette position. On va voir si on peut boucler un recrutement. On a des options avec Valère Germain et Marley Aké, mais oui, on cherche un autre attaquant » déclarait récemment André Villas-Boas. Et en coulisses, les responsables marseillais s’activent pour renforcer ce secteur de jeu. Selon nos informations exclusives du 10 septembre dernier, l’OM s’intéresse toujours à M’Baye Niang et a contacté l’entourage du joueur rennais. Par ailleurs, toujours selon nos informations; Pablo Longoria s’est penché sur le cas de Luis Suarez, sous contrat avec Watford. Mais ce dossier s’annonce compliqué en raison des difficultés financières rencontrées par le club marseillais. Ainsi, les dirigeants continueraient d’explorer le marché afin de trouver la perle rare.

Lungoyi sur les tablettes de l’OM, mais…