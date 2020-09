Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosses tensions à prévoir entre Leonardo et Tuchel ?

Publié le 15 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que le mercato fermera ses portes le 5 octobre prochain, Thomas Tuchel espère pouvoir compter sur des renforts dans les prochains jours. Mais Leonardo se montre moins pressé.

« J’espère vraiment, tout le monde le sait. Ce n’est pas un secret. On a perdu 5 joueurs avec Choupo. En compétition, il y avait un état d'esprit dans ce groupe et la possibilité de compenser quelques joueurs blessés ou pas sur le terrain avec qualité. On a quelques semaines pour le faire mais on doit jouer en même temps . » Après la défaite contre l'OM dimanche soir (0-1), Thomas Tuchel a affiché sa volonté de voir débarqué des recrues dans les prochains jours après l'arrivée d'Alessandro Florenzi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. De son côté, Leonardo est toutefois beaucoup moins optimiste, conscient de la réalité économique du marché.

Tuchel veut des renforts, mais Leonardo n'est pas pressé