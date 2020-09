Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès réclame un départ en urgence !

Publié le 15 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

En grande difficulté ces dernières semaines, Julian Draxler est entré en jeu contre l'Olympique de Marseille et visiblement, il n'a pas convaincu Pierre Ménès.

« Il serait important pour Julian (Draxler) de faire un pas, il est à un âge (26 ans) où il doit jouer régulièrement. Cela l’aiderait probablement de manière décisive (...) Il est bon pour chaque joueur d’être actif semaine après semaine sur le long terme . » Le message est signé Joachim Löw et a le mérite d'être clair. Julian Draxler a tout intérêt à quitter le PSG où son contrat court jusqu'en juin 2021. Son entrée en jeu contre l'OM ne plaide d'ailleurs pas en sa faveur. A tel point que Pierre Ménès dresse un constat accablant.

Pierre Ménès fracasse Julian Draxler