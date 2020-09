Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale pourrait rejoindre un cador anglais !

Publié le 14 septembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Le Real Madrid espère toujours se séparer de Gareth Bale cette année. Sur la touche depuis un moment, le Gallois pourrait se relancer en retournant en Angleterre.

Le Real Madrid espère que ce mercato sera le bon pour enfin se débarrasser de Gareth Bale. Maintenant qu’il ne rentre plus dans les plans de Zinédine Zidane, l'ailier gallois n’est plus présent sur le terrain mais dispose toujours d’un salaire important (15M€ par an). Le Real Madrid s’en veut d’avoir avorté son transfert en Chine à l’été 2019. Cette année, une nouvelle occasion se présente.

Dans la short-list de Manchester United ?