Mercato - PSG : Une demande indécente de Pini Zahavi dans le dossier Alaba ?

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba pourrait quitter le Bayern s'il n'étend pas son bail dans les prochaines semaines. Alors que le PSG serait à l'affût pour son protégé, Pini Zahavi voudrait empocher la somme folle de 20M€ en cas de prolongation.

Orphelin de Thiago Silva, le PSG serait en quête d'un nouveau défenseur central de classe mondiale. Pour mener à bien cette mission, Leonardo aurait coché le nom de David Alaba. En fin de contrat en juin 2021, l'international autrichien pourrait faire ses valises et quitter le Bayern lors de ce mercato estival. Alors que le club bavarois tenterait de prolonger David Alaba, Pini Zahavi lui compliquerait la tâche. « Tout le monde dans ce club l'aime. J'ai pris un café avec lui il y a quelques semaines, mais nous ne sommes pas encore arrivés à une conclusion. C'est un gars formidable, Hansi Flick veut vraiment le garder. Tout le monde veut qu'il reste avec nous, c'est un très bon joueur. Mais il a un piranha avide comme conseiller. Le père, que j'aime beaucoup, se laisse beaucoup influencer par lui. Tout est question d'argent. Si vous saviez ce que M. Zahavi demande juste pour la signature. Ce n'est pas possible du tout. Là Je comprends que Hasan Salihamidzic (directeur sportif du Bayern Munich) a complètement paniqué pendant la conversation. J'espère que David et son père comprendront qu'un contrat de quatre ou cinq ans avec le Bayern est le meilleur pour eux » , a précisé Uli Hoeness à Sport 1 ce dimanche.

Sur son compte Twitter , Christian Falk a relayé une information de Sport Bild qui confirme les propos d'Uli Hoeness. Comme l'a indiqué le président d’honneur du Bayern, Pini Zahavi aurait bel et bien des revendications ahurissantes. A en croire le média allemand, l'agent de David Alaba voudrait encaisser un chèque de 20M€ sur son compte personnel en cas de prolongation de son poulain. Une somme qui devrait effrayer le Bayern.

