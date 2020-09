Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme mise au point du Bayern dans le dossier Alaba !

Publié le 13 septembre 2020 à 15h15 par D.M.

Président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness a pris position dans le dossier David Alaba. L’ancien joueur souhaite prolonger le défenseur autrichien et n’a pas hésité à s’en prendre à son agent Pini Zahavi.

Malgré quelques difficultés financières suite à la crise du Covid-19, le PSG entend bien se renforcer durant ce mercato estival. Le club parisien chercherait notamment à mettre la main sur un défenseur central capable de prendre la succession de Thiago Silva parti à Chelsea. Et pour cela, Leonardo pourrait bien piocher du côté du Bayern Munich. Selon nos informations exclusives du 17 juin dernier, le directeur sportif du PSG a entamé des discussions avec les dirigeants allemands pour évoquer un possible transfert de Lucas Hernandez, mais l’international français a indiqué ce dimanche qu’il n’avait pas reçu d’offre : « J’ai encore 4 ans de contrat. Si ça continue à être compliqué, je vais voir. Le PSG ? Ce sont des rumeurs. Ça parle d’un côté de l’autre. Je n’ai rien reçu encore. Ni mon agent, ni mes proches . » Le PSG aurait également ciblé David Alaba qui ne parvient pas à s’entendre avec les dirigeants du Bayern Munich pour prolonger son contrat qui se termine en 2021.

« Tout le monde veut qu'il reste avec nous, mais il a un piranha avide comme conseiller »