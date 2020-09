Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Kylian Mbappé, destins séparés ?

Publié le 13 septembre 2020 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’ils arriveront au terme de leur contrat en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé pourraient avoir pris des décisions radicalement opposées pour leur avenir au PSG. Au point où cette saison 2020/2021 pourrait bien être la dernière de leur duo dans la capitale française.

Tout deux arrivés au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, les deux stars de l’écurie parisienne sont maintenant à deux ans du terme de leur contrat. De ce fait, les champions en titre de Ligue 1 pourraient ne pas avoir d’autres choix que de les vendre l’été prochain si jamais ils venaient à ne pas prolonger cette année, sous peine de les voir partir librement à l'été 2022. Pour l’heure, l’ambition du PSG est clairement de les proloner, comme Leonardo l’a affirmé la semaine dernière sur le plateau du Canal Football Club : « On veut continuer avec eux, c'est clair. Tout le monde sait comment ça se passe et ce qu'on veut. Eux aussi, on a déjà parlé avec eux, après il faut trouver le bon moment et la bonne manière. C'est sûr qu'on doit continuer avec eux », a-t-il expliqué. Cependant, la tâche du directeur sportif du PSG s’annonce plus compliquée avec l’un qu’avec l’autre.

Neymar pourrait prolonger au PSG… d’ici fin septembre !

Un an après un rocambolesque feuilleton, les velléités de départ de Neymar semblent maintenant bien loin. Et pour cause, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’international brésilien n’a jamais été aussi heureux à Paris et au PSG. Ses envies de retour au FC Barcelone ne sont désormais plus du tout présentes dans son esprit, d’autant plus qu’il se verrait bien prolonger son aventure dans la capitale française. De quoi offrir un boulevard à Leonardo pour le prolonger, et il semblerait que l’Italo-brésilien l’ait exploité. En effet, invité dans le podcast Le Comptoir Parisien , Alexis Bernard a expliqué que les négociations pour le renouvellement du bail de Neymar étaient en très bonne voie. Plus encore, le rédacteur en chef du 10sport .com a même expliqué que les discussions pourraient être conclues dès la fin de ce mois de septembre. « Paris a voulu faire une petite cure en laissant partir Edinson Cavani et Thiago Silva. Le PSG veut se donner un peu plus de légèreté financière notamment pour verrouiller Neymar et Mbappé. C'est un boulevard pour les faire signer. Je pense que pour Neymar, ce sera réglé avant la fin septembre. Il y a une proposition qui a été faite. Ça discute bien et ça va se régler rapidement. Ça va se signer », a expliqué Alexis Bernard. Une très bonne nouvelle pour le PSG, qui pourrait donc très prochainement blinder sa star brésilienne et repousser, peut-être définitivement, les prétentions du FC Barcelone qui voulait absolument récupérer Neymar il y a tout juste un an.

Kylian Mbappé aurait demandé son départ pour l'été 2021!