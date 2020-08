Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Neymar sur son avenir !

Publié le 31 août 2020 à 10h45 par A.M.

Un peu plus d'une semaine après la défaite en finale de la Ligue des Champions, Neymar est sorti du silence en scellant son avenir et en donnant rendez-vous aux supporters du PSG.

Il y a tout juste un an, le feuilleton Neymar touchait à sa fin. La star brésilienne, après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et le FC Barcelone, prenait alors conscience que son départ serait impossible, les deux clubs étant incapables de tomber d'accord. Frustré de ses deux premières saisons parisiennes marquées par ses deux graves blessures et les échecs en Ligue des Champions, Neymar voulait donc partir, mais aujourd'hui, il ne doit pas regretter d'être resté. Après des retrouvailles houleuses avec les supporters du PSG il y a un an, le Brésilien semble bien avoir tiré un trait sur ses galères comme l'ont démontré ses prestations lors du Final 8.

«Je reste au PSG la saison prochaine !»

Comme le10sport.com vous le révélait récemment, Neymar est désormais plus épanoui que jamais au PSG et le FC Barcelone semble très loin dans l'esprit du Brésilien qui la lui-même confirmé dans une interview accordée au Magazine du PSG dont le nouveau numéro sort ce lundi. « Je reste au PSG la saison prochaine ! Et avec l'ambition de retourner en finale de la Ligue des Champions, cette fois pour la gagner. J'aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d'histoire de mon club », lance le numéro 10 dont le contrat s'achève en juin 2022 avec le club de la capitale. Mais les discussions pour une prolongation avancerait dans le bon sens, et avec cette déclaration, Neymar renforce l'idée que la signature d'un nouveau bail est en bonne voie.