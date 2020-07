Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Du jamais vu entre Neymar et le PSG !

Publié le 16 juillet 2020 à 10h15 par La rédaction

La relation entre Neymar et le PSG n’a jamais été aussi bonne. Une période inédite dans l’aventure du Brésilien à Paris qui pourrait permettre d’écrire un avenir beaucoup plus grand.

Depuis que Neymar a mis le pied au PSG, les dirigeants parisiens marchent sur des œufs. La gestion du Brésilien est même entre les mains d’un homme « extérieur » au club, Pini Zahavi. C’est grâce à son intervention que Neymar a signé à Paris et c’est aussi en grande partie parce qu’il agit quasi quotidiennement auprès de son clan que la star auriverde est toujours au PSG deux ans après son arrivée. Toutes les communications passent par Pini Zahavi, rares sont les échanges directs entre le club et le joueur (ou son père, qui gère ses intérêts). Mais depuis plusieurs semaines, la relation Neymar / Paris connaît une évolution sans précédent.

Le Barça est (très) loin, un boulevard pour Leonardo

S’il a plusieurs fois, et régulièrement, émis le souhait de retourner à Barcelone, Neymar n’est plus du tout dans cet état d’esprit aujourd’hui. Il sent comme un poisson dans l’eau à Paris, dans sa vie privée comme dans le projet sportif. Au point de lui donner envie de rester et poursuivre sa carrière dans la capitale ? C’est clairement la tendance du moment. Et même si aucune offre ne lui a encore été transmise pour prolonger son contrat (juin 2022), Leonardo dispose d’un boulevard pour pouvoir mettre le sujet sur la table et envisager des discussions « sereines » avec tous les interlocuteurs du dossier. Du jamais vu entre Neymar et le PSG, le tout, à un moment charnière de l’histoire du club. A l’approche d’un quart de finale de Ligue des Champions, le chemin des demi-finales n’a jamais été si dégagé. Et avec un Neymar dans cet état d’esprit, Paris dispose d’un leader totalement impliqué, heureux et épanoui.