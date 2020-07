Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar à Barcelone, le feuilleton n’est pas terminé…

Publié le 16 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que Neymar semble être comblé au PSG, comme le laissent entendre ses publications et lives sur les réseaux sociaux, le FC Barcelone n’aurait pas fait une croix sur le Brésilien. Une offre serait en préparation.

Depuis son arrivée en 2017, Neymar n’a pas cessé d’être annoncé sur le départ. En 2018, le Real Madrid a semblé très intéressé par son arrivée avant que le FC Barcelone ne jette son dévolu sur la star du PSG l’été dernier. Depuis, le Barça ne semble pas avoir clos le dossier Neymar, malgré les difficultés financières éprouvées par le club culé. De son côté, le Brésilien semble être heureux à Paris, comme son père l’a assuré en interview en avril dernier. Sur les réseaux sociaux, Neymar s’affiche satisfait de sa situation sportive et personnelle au PSG. De quoi inciter le FC Barcelone à passer à autre chose avec le numéro 10 du PSG ? Pas vraiment.

Le Barça préparerait du lourd pour le retour de Neymar…