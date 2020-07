Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l'origine d'un coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar ?

Publié le 15 juillet 2020 à 10h15 par B.C.

D'après les dernières révélations en provenance d'Espagne, le PSG serait disposé à accepter les services d'Ousmane Dembélé en échange de Neymar. Et Kylian Mbappé ne serait pas étranger à ce choix.

Allons-nous assister à une nouvelle saison du feuilleton Neymar cet été ? Cette hypothèse paraissait peu crédible compte tenu de la crise sanitaire qui a secoué le monde du football, d'autant que Josep Maria Bartomeu ne se faisait guère d'espoir ce dimanche, au micro de TV3 : « Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG. Ce sera un mercato difficile pour tous les clubs, un mercato spécial ». Mais en Espagne, on souhaite tout de même croire au retour de Neymar au Barça. Selon Eduardo Inda, directeur d' OK Diario , le club culé aurait approché le PSG pour évoquer le transfert de la star brésilienne, et une offre serait susceptible de plaire aux dirigeants parisiens : la somme de 80M€ + Ousmane Dembélé. Un choix qui peut paraître étonnant vu les prestations de l'international français en Catalogne, mais un élément majeur pourrait expliquer cela.

Ousmane Dembélé au PSG, pour mieux conserver Kylian Mbappé ?