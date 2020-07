Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Neymar, rien n’a changé…

Publié le 15 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar ne semble pas avoir avancé avec le PSG pour prolonger son engagement. De quoi permettre à la presse espagnole de relancer le feuilleton Neymar.

On prend les mêmes et on recommence. Que ce soit en 2018 avec le Real Madrid, l’été dernier avec le FC Barcelone ou ces dernières semaines, toujours avec le club blaugrana, la presse espagnole ne cesse d’évoquer un retour de Neymar en Liga. Cependant, compte tenu de la réalité économique d’aujourd’hui et de la crise financière engendrée par le Covid-19 chez les clubs européens, ni le Real Madrid et encore moins le FC Barcelone ne semblent disposer des moyens nécessaires afin de s’attacher les services de Neymar cet été. Ce qui explique l’absence de rumeurs dans la presse par moment. Néanmoins, sa situation contractuelle avec le PSG pourrait bien relancer toute l’opération.

Le PSG n’est pas passé à l’action pour Neymar