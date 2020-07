Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grande difficulté avec Neymar ?

Publié le 14 juillet 2020 à 11h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar ne devrait pas être au cœur d'un long feuilleton cet été concernant un possible départ. Toutefois, la question de sa prolongation au PSG devrait se poser. Et c'est bien là que les problèmes commencent.

Contrairement à l'été dernier, Neymar devrait vivre un mercato beaucoup plus calme. Et pour cause, un an après avoir été au cœur d'un long feuilleton concernant sa volonté de retourner au FC Barcelone, le Brésilien semble plus épanoui au PSG, et surtout, le contexte économique actuelle rend impossible une telle opération comme le rappelait récemment Josep Maria Bartomeu : « Nous ne croyons pas que le PSG mette Neymar sur le marché. Ce sera un mercato atypique parce que nous avons tous perdu beaucoup.Ainsi, nous avons eu des discussions avec l’Inter et elles se sont arrêtées. Il faut d’abord finir la saison, après on verra. » Cependant, avec un contrat finissant en juin 2022, Neymar pourrait rapidement de nouveau faire parler de lui.

Négociations au point mort pour la prolongation de Neymar ?