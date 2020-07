Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vélodrome, McCourt... La tendance se confirme pour la vente de l'OM !

Publié le 14 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal ne cessent de parler dans les médias afin de présenter leur projet de rachat, de son côté, Frank McCourt campe sur ses positions.

Voilà plusieurs jours que deux hommes se retrouvent au cœur de l'actualité : Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Les deux hommes portent en effet un projet de rachat visiblement ambitieux pour l'Olympique de Marseille et ne cessent de s'en vanter dans les médias affichant d'énormes ambitions tout en mettant la pression sur Frank McCourt afin qu'il accepte de vendre l'OM. Toutefois, pour le moment cela ne semble pas porter ses fruits puisque les démentis se succèdent au sein de l'entourage du Bostonien. Et les faits confirment cette tendance.

McCourt n'envoie aucun signal de vente