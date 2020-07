Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’Arabie Saoudite impliquée dans le projet d’Ajroudi ? La réponse !

Publié le 14 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que plusieurs informations évoquent la présence de fonds saoudiens au cœur du projet de rachat de l'OM mené par Mohamed Ayachi Ajroudi, Romain Molina est catégorique à ce sujet.

Depuis plusieurs jours, Mohamed Ayachi Ajroudi fait grandement parler de lui. Et pour cause, il a annoncé être à la tête d'un projet important pour racheter l'OM. Toutefois, malgré son omniprésence dans les médias, l'homme d'affaires franco-tunisien est bien mystérieux quant à l'identité des fonds d'investissement qui appuient son projet. Alors que Mourad Boudjellal a d'abord évoqué la présence de fonds étatiques du Moyen-Orient et que plusieurs rumeurs ont circulé concernant l'implications de Mohammed ben Salmane, prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ayachi Ajroudi a récemment expliqué qu'il s'agissait de fonds privés venant de différents pays dont Israël. Un manque de précision qui ne suscite pas un grand optimisme chez Romain Molina.

«Cette théorie est fumeuse»