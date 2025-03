Payet à 50%, c’est le choc à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’OGC Nice, Jonathan Clauss a évolué durant les deux dernières saisons du côté de l’OM. Sur la Canebière, l’international français a notamment eu l’occasion de côtoyer Dimitri Payet. Un joueur qui a marqué Clauss car même si celui qui évolue aujourd’hui au Brésil n’était pas à 100%, ce qu’il montrait était impressionnant.

A 37 ans, Dimitri Payet évolue désormais au Brésil. L’international français s’est engagé avec Vasco de Gama alors que l’OM ne comptait plus sur lui. Légende du club phocéen, Payet aura vécu une fin compliquée à Marseille, où il ne jouait plus énormément. Il n’empêche que son talent était intact et Jonathan Clauss a pu voir cela de plus près.

« Il devait être à 50% »

Pour Kampo, Jonathan Clauss est revenu sur son expérience aux côtés de Dimitri Payet l’OM. Il a alors confié à propos de son ex-coéquipier : « Quel partenaire hors équipe de France m’a le plus impressionné ? Payet. Et encore, il devait être à 50%. Mentalement, il y avait des problèmes et le fait de moins jouer, il était un peu moins dedans. Mais sur un terrain, c’est phénoménal ».

« Dim très fort »

« Il sait tout faire. C’est sa qualité de passe. L’élimination, il est moins vif que les autres, mais sa qualité de passe, il mettait le ballon où il voulait, quand il voulait. Des deux pieds. Dim très fort », a poursuivi Clauss sur Dimitri Payet.