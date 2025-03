OM : De Zerbi passe un coup de fil, sa femme n’en revient pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entraîneur de l’OM depuis l’été dernier après près de deux saisons passées à Brighton, Roberto De Zerbi s’est mis tout le monde dans sa poche dans la cité phocéenne. Le technicien italien a d’ailleurs laissé un souvenir fort chez Jason Steele, gardien chez les Seagulls, et notamment en raison d’un appel après une opération chirurgicale cette saison.

Roberto De Zerbi n’est pas un simple coach qui s’occupe d’un vestiaire afin d’en tirer le meilleur pour avoir les meilleurs résultats possibles. En interview pour L’Équipe en août dernier, celui qui avait été fraîchement intronisé entraîneur de l’OM révélait vivre à 100% de son métier en y mettant l’implication la plus totale. L’entraîneur italien est proche de son groupe, même en dehors du centre d’entraînement.

«En tant qu'être humain, il est l'un des plus extraordinaires que j'ai rencontré»

La déclaration de Jason Steele pour talkSPORT renforcera cette réputation bâtie par Roberto De Zerbi au fil de ses années de coaching. « En tant qu'être humain, il est l'un des plus extraordinaires que j'ai rencontré. Je suis sorti de l'opération et il jouait un jour plus tard avec Marseille. Il m'a appelé en FaceTime pendant une heure le vendredi soir. Je pense que cela en dit long sur lui en tant que personne, en tant qu'être humain. »

«Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, c'est normal ?»

Un témoignage lourd de sens concernant la nature de Roberto De Zerbi qui a été renforcé par la réaction de la femme du gardien de Brighton qui a évolué sous les ordres de l’Italien entre 2022 et 2024. « Ma femme s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a dit : « Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, c'est normal ? » En fait, je ne pense pas que ce soit normal ».