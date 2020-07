Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar au cœur d'une incroyable opération cet été ?

Publié le 15 juillet 2020 à 9h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar ne serait pas assuré de rester au PSG durant l'été si l'on en croit certains échos en provenance d'Espagne. En effet, le club de la capitale serait disposé à libérer sa star en cas d'offre intéressante du FC Barcelone, et Ousmane Dembélé pourrait avoir un rôle majeur.

Récemment interrogé au sujet de Neymar, Josep Maria Bartomeu n'a pas caché son scepticisme au moment d'évoquer le retour de la star brésilienne. « Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG. Ce sera un mercato difficile pour tous les clubs, un mercato spécial », expliquait le président du Barça au micro de TV3 . Malgré cette déclaration, la presse espagnole continue d'alimenter un feuilleton Neymar qui semble pourtant bouclé d'avance dans ce contexte de crise sanitaire. Mundo Deportivo annonçait ce lundi que l'international auriverde souhaitait toujours quitter le PSG cet été afin de retrouver le FC Barcelone. Quatre joueurs seraient alors susceptibles de plaire à Leonardo en vue d'un échange : Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho et Ivan Rakitic. Et à en croire de nouvelles révélations en provenance de l'autre côté des Pyrénées, une opération XXL pour Neymar serait bien au programme.

Dembélé + 80M€, la bonne offre pour Neymar ?