Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse catalane sur l'avenir de Neymar !

Publié le 14 juillet 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar fait encore parler de lui pour son avenir. Il faut dire qu'en Catalogne, la presse n'en démord pas et répète qu'il a toujours l'intention de retourner au FC Barcelone.

Cet été devrait s'annoncer plus calme que le précédent pour Neymar qui avait tout fait pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone il y a un an. Et pour cause, il y a quelques semaines, Leonardo s'était montré catégorique concernant les velléités de départ de son numéro 10. « On n'en a plus parlé. Je pense qu'il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué », confiait le directeur sportif du PSG dans les colonnes du JDD avant d'afficher sa confiance concernant l'avenir de Neymar et de Kylian Mbappé : « Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l'après avec eux. On veut avancer. » Il faut dire que l'impact de la crise du Covid-19 sur les finances des clubs européens est très importants comme l'a récemment rappelé Josep Maria Bartomeu. « Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG. Ce sera un mercato difficile pour tous les clubs, un mercato spécial », assurait le président du Barça au micro de TV3 , affichant donc son pessimisme quant à un retour de Neymar.

Neymar voudrait toujours partir

Suffisant pour faire taire les critiques ? C'est mal connaître la presse catalane qui manque rarement une occasion d'évoquer la situation de Neymar. Et ce mardi, Mundo Deportivo n'y va pas par quatre chemins et assure que le Brésilien souhaite toujours quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone dès cet été. Au sein du vestiaire blaugrana , il serait d'ailleurs acquis à bras ouverts par certains de ses anciens coéquipiers dont il est resté très proche. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a bien souvent un gouffre. Et c'est encore le cas. Comment imaginer le Barça, qui connait d'énormes difficultés pour recruter Lautaro Martinez qui est pourtant la grande priorité catalane, être en mesure de boucler une opération comme celle d'un retour de Neymar ? Qu'à cela ne tienne, Mundo Deportivo a une nouvelle fois trouvé la solution et suggère que des joueurs soient inclus dans le deal. D'après le quotidien catalan, quatre joueurs seraient ainsi susceptibles de plaire au PSG : Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho et Ivan Rakitic. Difficile d'imaginer Leonardo céder sa star contre les Barcelonais évoqués. Mais si ce n'est pas cet été, ce sera dans un an puisque le média explique que les négociations sont au point mort entre Neymar et le PSG au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Et le Brésilien étant lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022, s'il n'étend pas son bail, un départ sera obligatoire en 2021 pour un prix bien inférieur à sa réelle valeur. Et le Barça compte bien en profiter.

Vu de France, les intentions de Neymar sont différentes