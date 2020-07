Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce du FC Barcelone sur l’avenir de Neymar !

Publié le 13 juillet 2020 à 8h15 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé que le FC Barcelone aimerait toujours arracher Neymar au PSG et qu’il serait prêt à retenter sa chance cet été, le président du club catalan s’est montré très peu optimiste sur le sujet.

Bien qu’il soit parti au PSG en 2017, le FC Barcelone semble ne jamais avoir oublié Neymar. Le club catalan rêve de voir revenir l’international brésilien dans ses rangs pour combler les carences de son secteur offensif, et c’est dans cette optique qu’il a tout tenté l’été dernier pour rapatrier son ancien numéro 11. Seulement voilà, faute de moyens financiers, le Barça n’a jamais réussi à convaincre le PSG de lâcher sa star, alors même que celle-ci souhaitait quitter les pensionnaires du Parc des Princes. Par conséquent, Neymar est resté à Paris cette saison, un club où il semble désormais pleinement épanoui, mais cela n’aurait néanmoins pas mis fin au fantasme des dirigeants catalans de voir l’attaquant de 28 ans porter la tunique du FC Barcelone de nouveau. Pour autant, les Blaugrana ne se font visiblement guère d’illusions quant à leurs chances dans ce dossier.

Pour Bartomeu, Neymar ne sera pas à vendre cet été !