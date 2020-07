Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’été 2021 s’annonce plus que mouvementé pour Leonardo !

Publié le 13 juillet 2020 à 6h15 par T.M.

Avec le contexte actuel, Leonardo ne devrait pas avoir trop de sueurs froides en ce qui concerne les stars du PSG. Toutefois, à l’été 2021, l’histoire devrait être bien différente.

Depuis son retour au PSG au poste de directeur sportif, Leonardo gère ses différents dossiers d’une main de maitre. Il l’a d’ailleurs bien montré l’été dernier avec Neymar, qui souhaitait pourtant retourner au FC Barcelone. Le dirigeant brésilien a ainsi remis le club de la capitale sur le droit chemin et cet été, Leonardo devrait être très attendu pour le recrutement du PSG. Ayant déjà acté le renfort définitif de Mauro Icardi, il travaille désormais sur le dossier Milinkovic-Savic, tout en cherchant des renforts à d’autres postes précis. Si ces choix sont donc très attendus par les fans parisiens, c’est surtout l’été 2021 qui devrait marquer un tournant très important pour Leonardo.

Neymar, Mbappé, Di Maria… Ça s’annonce chaud !