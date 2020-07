Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Villas-Boas déjà programmé ?

Publié le 13 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, André Villas-Boas a clairement laissé entendre qu’il envisagerait de quitter le club phocéen à cette échéance.

« J’ai toujours voulu faire une Coupe du monde. J’ai de l’attirance pour le Japon, c’est un poste qui me plairait, j’étais proche de leur sélection, à une époque. On verra », a récemment indiqué André Villas-Boas dans les colonnes de L’Equipe , affichant clairement son envie de prendre en main une sélection nationale après son expérience à l’OM. Et l’entraîneur portugais en a remis une couche à ce sujet…

Villas-Boas parti de l’OM dans un an ?