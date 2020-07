Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas sait déjà quand il quittera l'OM !

Publié le 11 juillet 2020 à 13h45 par A.M.

Sous contrat à l'OM jusqu'en juin 2021, André Villas-Boas semble avoir les idées claires pour son avenir et souhaite entraîner une sélection pour la prochaine Coupe du monde.

Le 14 mai dernier, suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas ne semblait faire aucun doute. Et pour cause, le technicien portugais n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui du directeur sportif basque. Autrement dit, son départ semblait acté. Finalement, influencé par ses joueurs, et grâce aux promesses de Frank McCourt, l'ancien entraîneur de Chelsea a décidé d'honorer sa dernière année de contrat, sans toutefois prolonger son bail qui court jusqu'en juin 2021. Par conséquent, son avenir est loin d'être réglé, d'autant qu'André Villas-Boas semble avoir des projets précis pour son futur.

Villas-Boas veut le Coupe du monde 2022

« Notre objectif est toujours de nous qualifier pour la Champions mais sans presque pouvoir concourir. C'est le projet économique du club qui est en jeu et qui fait que nous devons en être tous les ans, malgré les restrictions. C’est difficile de dicter les prochains pas mais j’aimerais pouvoir entraîner une sélection et disputer un Mondial. Peut-être a la Coupe du Monde 2022 au Qatar », confie-t-il aux médias lusitanien alors que l'OM est en stage à Faro au Portugal, dans des propos rapportés par le journaliste de RMC Sport , Nicolas Vilas. Par conséquent, cela semble sous-entendre qu'André Villas-Boas partira à l'issue de son bail en 2021.