Mercato - PSG : Leonardo peut souffler pour Allegri...

Publié le 11 juillet 2020 à 12h45 par A.C.

Le danger Inter ne serait pas imminent pour le Paris Saint-Germain, concernant la piste Massimiliano Allegri.

Le contrat qui lie Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2021 et personne ne sait s’il ira au bout. Depuis son retour au club, Leonardo semble en effet vouloir remplacer l’Allemand par un entraineur plus proche de sa vision. Le 25 mai dernier, nous vous annoncions que la piste Massimiliano Allegri est toujours vive pour le PSG, même si en Italie on a récemment évoqué l’intérêt de l’Inter, qui aurait des doutes au sujet d’Antonio Conte.

L’Inter apprécie Allegri, mais Conte...