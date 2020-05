Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : L’ombre d’Allegri plane toujours !

Publié le 25 mai 2020 à 11h30 par La rédaction mis à jour le 25 mai 2020 à 11h41

Comme révélé par le10sport, Leonardo songe à Massimiliano Allegri pour prendre la succession de Thomas Tuchel. Et même si l’entraîneur allemand est toujours en poste, l’option Allegri resterait active.

Tapis dans l’ombre, Massimiliano Allegri patiente. Le technicien italien souhaite reprendre du service, cet été. Et après avoir proposé ses services au Bayern Munich il y a quelques mois (offre que les Bavarois ont repoussé. Ils voulaient Tuchel, qui a décliné, alors ils ont choisi l’option Hansi Flick), l’ancien mentor de la Juventus continue d’être une option pour le PSG. Selon nos informations, Leonardo ne lâcherait pas son désir d’installer Massimiliano Allegri sur le banc parisien. Depuis un an, les deux hommes en parlent et échangent régulièrement. Et d’après nos sources, Leonardo et Allegri continueraient d’être en contact ces dernières semaines… Autre preuve de sa proximité et de son envie de rejoindre le PSG : Massimiliano Allegri échangerait également avec un certain… Thiago Silva. Les deux hommes ont collaboré ensemble au Milan AC entre 2010 et 2012 et s’apprécient grandement. Paris, qui envisageait de se séparer d’O Monstro à la fin de son contrat (30 juin 2020) opère une volte-face depuis le début d’année (le 15 avril dernier, le10sport.com révélait en exclusivité que Paris changeait de stratégie et souhaitait désormais prolonger son défenseur et capitaine). Simple hasard ?

Tuchel toujours là, mais…