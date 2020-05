Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler le transfert de Mauro Icardi ?

Publié le 25 mai 2020 à 9h45 par T.M.

Ces dernières semaines, Leonardo est parti négocier avec l’Inter Milan pour faire baisser le prix de Mauro Icardi. Et visiblement, le directeur sportif du PSG pourrait bien arriver à ses fins.

Face aux répercussions du coronavirus, le PSG veut aussi faire des économies. Et cela pourrait notamment commencer par le transfert de Mauro Icardi. Actuellement, l’Argentin est prêté par l’Inter Milan. Et alors que Leonardo dispose d’une option d’achat à 70M€ pour conserver l’Argentin, le directeur sportif n’entendrait pas payer cette somme surtout vu le contexte actuel. Face à cela, il négocierait avec le club lombard afin d’obtenir une réduction pour le transfert d’Icardi. La question était de savoir jusqu’où l’Inter pourrait accepter de descendre. Et la réponse pourrait enfin être connue.

Vers un transfert à 55-60M€ ?