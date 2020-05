Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A quel prix Leonardo doit-il recruter Mauro Icardi ?

Publié le 25 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Depuis de nombreuses semaines, Leonardo tente de boucler le transfert définitif de Mauro Icardi, mais le directeur sportif du PSG souhaiterait obtenir une ristourne de la part de l'Inter Milan. Selon vous, à quel prix doit-il boucler l'arrivée de l'attaquant argentin ?

L'été dernier, Leonardo réalisait un coup de maître en se faisant prêter gratuitement Mauro Icardi par l'Inter Milan. Les Nerazzurri ne comptaient plus sur leur attaquant et souhaitaient à tout prix s'en séparer en raison de plusieurs conflits en interne. Le PSG est donc parvenu à négocier une option d'achat abordable (70M€), et la saison de l'Argentin a été plus que satisfaisante. Malgré un début d'année 2020 compliquée, Mauro Icardi a brillé sur le front de l'attaque parisienne en inscrivant 20 buts en 31 apparitions et en créant une belle complémentarité avec Neymar et Kylian Mbappé, au point de pousser Edinson Cavani sur le banc de touche. Ce dernier arrive justement en fin de contrat, et Mauro Icardi apparaît logiquement comme son successeur dans l'axe, mais l'épidémie de coronavirus complique un peu plus les plans de Leonardo.

Quel prix pour Icardi ?