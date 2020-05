Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani écarterait déjà deux pistes pour son avenir...

Publié le 25 mai 2020 à 17h45 par A.D.

En plus de l'Inter Milan et de l'Atlético, Edinson Cavani serait suivi de près par l'Inter Miami et Newcastle. Toutefois, le buteur du PSG n'envisagerait pas un départ chez les Magpies ou en MLS pour le moment.

L'Inter Miami et Newcastle pourraient déjà oublier Edinson Cavani. Le 30 juin prochain, El Matador sera en fin de contrat s'il ne prolonge pas avec le PSG. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer plusieurs clubs, et notamment l'Inter Milan, l'Atlético, l'Inter Miami et Newcastle. Si les Nerazzurri et les Colchoneros seraient en première ligne pour Edinson Cavani, Magpies et Herons seraient en ballotage plus que défavorable selon TMW .

Une fin de carrière à l'Inter Miami pour Cavani ?