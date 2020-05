Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout s’accélère enfin pour Edinson Cavani…

Publié le 25 mai 2020 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 25 mai 2020 à 13h36

Depuis plusieurs jours, le feuilleton Edinson Cavani semblait presque à l’arrêt. Mais le buteur uruguayen du PSG, qui arrive au terme de son contrat, semble sensiblement se rapprocher de l’Inter Milan.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. Déjà lors du mercato de janvier, le buteur uruguayen avait été proche d’un transfert vers l’Atlético de Madrid, mais Leonardo avait finalement décidé de conserver Cavani dans l’optique des échéances de fin de saison du PSG. Finalement, les récents évènements liés au coronavirus ont mis le monde du football à l’arrêt, mais les négociations semblent reparties de plus belles dans le dossier Cavani.

L’Inter passe la seconde !

Depuis quelques jours, c’est la piste menant à l’Inter Milan qui semble clairement tenir la corde pour Edinson Cavani. Le club nerazzurro , qui s’apprêterait à laisser filer Lautaro Martinez au FC Barcelone, ferait du numéro 9 du PSG sa grande priorité pour renforcer son secteur offensif cet été. D’autant que Cavani serait un renfort XXL sans débourser le moins euro… TMW fait état ce lundi d’une contractuelle à hauteur de 7,5M€ par an sur deux saisons pour le buteur uruguayen. Mais comme l’a révélé Tuttosport, Cavani ferait pour le moment patienter l’Inter et n’aurait pas encore rendu son verdict. Quoi qu’il en soit, les choses semblent s’accélérer dans ce dossier…

