Mercato - Barcelone : Setién aurait tranché pour l'avenir de Dembélé !

Publié le 25 mai 2020 à 12h00 par A.D.

Le PSG, la Juventus et Arsenal pourraient se livrer un combat de titans pour le recrutement d'Ousmane Dembélé. De son côté, Quique Setién voudrait conserver l'attaquant français au FC Barcelone la saison prochaine.

Quique Setién ne voudrait pas se séparer d'Ousmane Dembélé. Peu épargné par les pépins physiques, l'ailier français peine à enchainer les grosses performances depuis son arrivée au FC Barcelone. Malgré tout, le PSG serait toujours sous le charme d'Ousmane Dembélé et pourrait tenter de le recruter lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Mundo Deportivo , le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque la Juventus et même Arsenal souhaiteraient s'attacher les services de l'attaquant du Barça. De son côté, Quique Setién ne voudrait pas entendre parler d'un départ d'Ousmane Dembélé.

