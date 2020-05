Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Neymar serait déjà fixé en interne !

Publié le 25 mai 2020 à 10h15 par H.G.

Alors qu’il a longtemps été annoncé que le FC Barcelone souhaitait de nouveau tenter de faire revenir Neymar cet été, le retour de l’international brésilien serait finalement impossible à concrétiser pour le club catalan.

Bien qu’il ait rejoint le PSG il y a trois ans, Neymar se trouve toujours au centre de l’attention au FC Barcelone. Les dirigeants catalans n’ont jamais digéré le départ de l’attaquant brésilien et rêvent depuis de le rapatrier. Les Blaugrana ont fait tout leur possible l’été dernier pour y parvenir l’été passé, d’autant plus que l’ancien joueur de Santos souhaitait quitter la capitale française, mais ils se sont finalement heurtés aux fortes prétentions du PSG pour le laisser partir. Neymar est donc resté à Paris pour une troisième saison, et le moins que l’on puisse dire est que ce départ avorté ne l’a en rien traumatisé. Le joueur de 28 ans s’est en effet vite remobilisé en affichant son meilleur visage sur le terrain et au fur et à mesure du temps, il a surtout semblé être plus épanoui que jamais au PSG. Seulement voilà, cela n’aurait en rien freiné les ardeurs du FC Barcelone, bien décidé à concrétiser le come-back de son ancien numéro 11. Mais si la fermeté de Paris face aux difficultés financières du Barça n’a pas douché les espoirs de ces derniers, il semblerait que ce soit la pandémie de COVID-19 et son impact économique qui s’en soit chargé. Il a en effet dernièrement fréquemment été avancé que le retour de Neymar en Catalogne était désormais impossible à réaliser, et cette tendance se confirme une nouvelle fois.

Neymar ne bougera pas du PSG !