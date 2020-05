Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et le FC Barcelone, une issue déjà connue pour cet été

Publié le 19 mai 2020 à 19h30 par Bernard Colas

Il y a encore quelques semaines, le retour de Neymar au FC Barcelone semblait enfin réalisable pour cet été. Toutefois, avec la crise du coronavirus, ce retour paraît aujourd'hui impossible, et pour une fois, la quasi-totalité des médias espagnols est en accord sur le sujet.

La saison 2 du feuilleton Neymar était déjà annoncée pour cet été. Une année après avoir échoué dans sa quête, le FC Barcelone s'était fixé pour mission, une nouvelle fois, de boucler le retour du Brésilien en Catalogne trois ans après son départ, et ce n'est pas Neymar qui aurait mis son véto. Même s'il se montre plus épanoui dans la capitale cette saison, la star du PSG rêverait toujours secrètement de retrouver Lionel Messi et Luis Suarez au FC Barcelone selon la presse locale. Neymar et Lautaro Martinez étaient donc attendus cet été par le club culé, mais l'épidémie de coronavirus est venue bousculer tous les plans.

Financièrement, le retour de Neymar est impossible

Avec cette crise sanitaire qui impacte fortement l'économie du football, le FC Barcelone va devoir faire des choix. Alors que les Blaugrana devaient déjà renflouer leurs caisses durant le mercato, l'arrêt des compétitions et les pertes financières qui en découlent fermeraient la porte à un retour de Neymar, et on en a pleinement conscience au sein du club culé. « Il est clair que nous aimerions signer Neymar, mais nous devons être réalistes, son retour cet été est pratiquement impossible. Je parierais plus pour la signature de Lautaro que sur le retour de Neymar », confiait un haut représentant catalan dans les colonnes de L'Esportiu le 28 avril dernier. Même son de cloche chez un membre de la direction sportive : « Le retour de Neymar est une utopie ». Le FC Barcelone étudie toujours les réelles répercussions de la crise du COVID-19 sur ses comptes, et ne sait pas encore quelle en sera la portée réelle à moyen terme avec l'incertitude régnant sur le montant des droits télé reversé aux clubs et la possibilité d'une reprise du championnat à huis clos. Ainsi, régler l'indemnité de transfert de Neymar serait suicidaire pour le Barça, et satisfaire les exigences salariales de l'international auriverde le serait encore plus. « Si nous devons réduire considérablement la masse salariale de l'équipe première, comment voulez-vous que Neymar vienne, un joueur qui gagne plus de 30 millions d’euros nets par saison ? C'est impossible », assure-t-on au sein de l'entité barcelonaise, dans des propos relayés par L'Esportiu .

« Neymar au FC Barcelone ? Ce n'est pas faisable »

Il y a quelques jours, un proche de Josep Maria Bartomeu, Carles Rexach, confirmait d'ailleurs ces propos qui avaient été tenus jusqu'ici de manière anonyme : « En raison la situation actuelle, je pense qu'il est impossible pour lui de revenir à Barcelone, ce n'est pas faisable ». D'autres facteurs rendent ce retour impossible pour l'heure. Après son départ chaotique en 2017, un clivage réel existe du côté du Camp Nou concernant Neymar, et un tel investissement durant cette période pourrait être mal vu à Barcelone. La direction ne veut pas prendre le risque, d'autant que ce retour ne fait toujours pas l'unanimité au sein même du club. Ensuite, la priorité du FC Barcelone reste l'achat d'un avant-centre. Luis Suarez a fêté ses 33 ans en début d'année et se rapproche doucement de la retraite, et sa récente blessure au genou prouve bien que les Catalans doivent récupérer une nouvelle pointure à ce poste. Lautaro Martinez apparaît donc comme la cible privilégiée, et son coût bloque encore plus un hypothétique transfert de Neymar.

Si une pointure arrive en attaque, ce sera Lautaro Martinez

Avec une clause à 111M€ qui prendra effet cet été, Lautaro Martinez coûte cher, très cher pour le FC Barcelone. La direction négocie actuellement avec l'Inter Milan pour tenter de faire baisser ce prix, en incluant plusieurs joueurs dans l'opération. Dans ces conditions, l'entité catalane n'envisagerait donc absolument pas le retour de Neymar, et se focaliserait sur l'opération Lautaro Martinez comme l'expliquait la Cadena SER lundi. Et ce mardi, nouvelle confirmation. D'après les informations divulguées dans l'émission Sin Concesiones , diffusée sur Radio Kanal Barcelona et présentée par le journaliste Marçal Lorente, le Barça exclurait tout transfert de Neymar pour cet été. L'arrivée d'un attaquant, si possible Lautaro Martinez, est bel et bien la priorité absolue du conseil d’administration, qui estimerait qui plus est qu'un renfort n'est absolument pas nécessaire sur les côtés avec les présences d'Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Álex Collado, Francisco Trincão (dont le transfert a été bouclé cet hiver), et même Antoine Griezmann, qui a évolué sur le flanc gauche de l'attaque tout au long de la saison.

