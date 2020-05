Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Bartomeu lâche une bombe sur le retour de Neymar au Barça !

Publié le 13 mai 2020 à 19h15 par B.C.

Invité de la Cadena COPE ce mercredi, Carles Rexach, conseiller de la présidence du FC Barcelone, a déclaré qu'il est actuellement impossible pour le club culé de récupérer Neymar.

Malgré son échec l'été dernier, le FC Barcelone n'oublie pas Neymar. Le club catalan comptait en effet sur la star du PSG pour renforcer son secteur offensif, et la situation contractuelle de l'international brésilien avait de quoi donner de l'espoir aux Blaugrana . Lié au PSG jusqu'en juin 2022, Neymar semble en effet assez loin d'une prolongation dans la capitale. Si Leonardo souhaite se séparer de Neymar à un bon prix, c'est donc cet été qu'il faudra libérer le numéro 10 parisien, mais la crise du coronavirus a tout chamboulé. Il est aujourd'hui impossible pour le FC Barcelone de lâcher une somme importante au PSG pour Neymar, tandis que Leonardo n'aurait pas l'intention de brader sa star. Au sein du Barça, on estime alors que le retour de Neymar ne sera pas pour cette année, et la tendance se confirme un peu plus ce mercredi.

« Neymar au FC Barcelone ? Ce n'est pas faisable »