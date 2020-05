Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Frenkie De Jong est d'ores et déjà scellé

Publié le 13 mai 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone pourrait utiliser plusieurs de ses joueurs cet été afin d'obtenir satisfaction dans certains dossiers, l'agent de Frenkie De Jong a assuré que son protégé restera en Catalogne la saison prochaine.

Grand artisan de l'épopée de l'Ajax Amsterdam en 2019, Frenkie De Jong avait l'embarras du choix pour son avenir, avant même la fin de la saison avec son club. Dès le mois de janvier, le milieu néerlandais était en effet la cible de tous les cadors européens, et trois clubs partaient favoris pour l'accueillir : le PSG, Manchester City, et le FC Barcelone. Tout proche du club de la capitale, Frenkie De Jong a finalement opté pour le FC Barcelone afin de suivre les traces de Johan Cruyff, mais le joueur de 23 ans n'a pas encore marqué le club culé comme le Hollandais volant avant lui. Arrivé à l'été 2019, Frenkie De Jong a parfois eu du mal sous ses nouvelles couleurs, et le principal intéressé a conscience qu'il pouvait mieux faire : « Je suis heureux de jouer beaucoup parce que c'est ma première année dans un si grand club. Je suis reconnaissant pour cela mais je sais que je peux faire mieux. J'ai eu de bons matches mais beaucoup n'étaient pas si bons. Je pense que je peux mieux faire. Je suis satisfait mais pas complètement. »

Frenkie De Jong pour débloquer un dossier chaud ?

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Barcelone, Frenkie De Jong apparaît logiquement comme l'un des plus grands espoirs du club du haut de ses 23 ans, mais l'épidémie de coronavirus rebat les cartes à l'approche du mercato. Les différentes écuries cherchent actuellement un moyen d'obtenir satisfaction dans certains dossiers, et les échanges de joueurs pourraient être l'une des solutions. Le FC Barcelone privilégie notamment cette option dans ses négociations avec l'Inter Milan et la Juventus pour récupérer Lautaro Martinez et Miralem Pjanic. Ainsi, les noms d'Arthur Melo, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal ont été évoqués par la presse étrangère. On peut alors se demander si les Blaugrana pourraient également se servir de Frenkie De Jong, dont la cote sur le marché reste très élevée. Mais à en croire l'agent du Néerlandais, cette option est d'ores et déjà à écarter.

« Un départ ? Cela n'aurait pas de sens », assure l'agent de Frenkie De Jong