Mercato - Barcelone : Le dossier Pjanic facilité par… un indésirable de Setién ?

Publié le 13 mai 2020 à 10h30 par Th.B.

Miralem Pjanic serait l’une des grosses pistes activées par le FC Barcelone dans le cadre du mercato estival. Et pour parvenir à ses fins, le Barça pourrait compter sur Jean-Clair Todibo, un profil apprécié par la Juventus.

Bien que le FC Barcelone dispose de jeunes talents au milieu de terrain comme Frenkie de Jong, Arthur Melo, Carles Alena ou encore Riqui Puig, la direction sportive blaugrana semble être ouverte à l’idée de renforcer l’entrejeu de l’effectif de Quique Setién. Le Barça aurait une idée précise pour ce renfort et viserait l’expérimenté Miralem Pjanic (30 ans). Ces dernières semaines, le PSG était sur les rangs pour le regista de la Juventus, mais le Barça semblerait être à ce jour le plus à même de le recruter. Un accord entre le clan Pjanic et le club blaugrana aurait été trouvé sur la question contractuelle. Il ne manquerait donc plus qu’à trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert avec la Juventus. Et le Barça serait susceptible d’utiliser un profil spécifique.

Todibo, l’atout pique du Barça dans l’opération Pjanic ?