Mercato - Barcelone : Pjanic, Arthur... Une avancée décisive dans cette opération XXL ?

Publié le 12 mai 2020 à 21h00 par A.D.

Alors que le FC Barcelone voudrait recruter Miralem Pjanic, la Juventus réclamerait Arthur Melo en échange. Le club catalan serait proche d'obtenir l'aval du Brésilien pour rejoindre les Bianconeri.

Arthur Melo pourrait bientôt se laisser convaincre de rejoindre la Juventus. Alors qu'il ne serait plus essentiel à Turin, Miralem Pjanic pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG et au FC Barcelone. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a échangé avec Fali Ramadani pour discuter de Kalidou Koulibaly. Lors de cette entrevue, le directeur sportif du PSG en aurait profité pour évoquer la situation de Miralem Pjanic. De son côté, le FC Barcelone aurait un sérieux argument à faire valoir : Arthur Melo. En effet, la Juventus serait prête à échanger Miralem Pjanic si le milieu de terrain brésilien faisait le chemin inverse. Et il semblerait qu'Arthur Melo soit désormais proche d'accepter un départ chez La Vieille Dame .

Arthur Melo sur le point de dire «oui» à la Juve ?