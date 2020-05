Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pjanic est-il en train d'échapper à Leonardo ?

Publié le 11 mai 2020 à 17h30 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient bien voir le FC Barcelone les devancer définitivement pour Miralem Pjanic.

Cet été, Leonardo souhaite renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et, comme par le passé, il devrait se servir en Serie A. Le directeur sportif du PSG a activé plusieurs pistes menant à des joueurs du championnat italien. C’est le cas avec Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, Sandro Tonali de Brescia, mais surtout Miralem Pjanic de la Juventus. Le 24 avril dernier, nous vous révélions en effet que Leonardo a noué un premier contact avec l’entourage de Pjanic. Ce dernier a perdu sa place de titulaire à Turin et pourrait donc partir. Pourtant, le FC Barcelone s’est immiscé dans ce dossier. Mundo Deportivo a en effet annoncé des avancées significatives du Barça ces derniers jours, concernant un échange entre Miralem Pjanic et un joueur entre Arthur Melo, Samuel Umtiti ou Junior Firpo.

Pjanic et Arthur, le deal parfait ?

En Catalogne, on annonce que tout est quasiment bouclé pour Miralem Pjanic. Les dirigeants du FC Barcelone seraient optimistes et il ne resterait plus qu’à trouver le joueur qui prendra la route de Turin. La Juventus pousse toujours pour Arthur Melo et cette option semble bien être la meilleure. Tuttosport explique que les deux joueurs ont exactement la même valeur sur le marché, actuellement, puisqu’elle oscille autour de 60M€. D'ailleurs, tout le monde pourrait trouver un intérêt à cette opération. Pjanic pourrait rester dans un club ambitieux, le Barça récupérerait un meneur de jeu expérimenté et suivi depuis plusieurs saisons déjà. Du côté d’Arthur il quitterait un club où il n’est plus vraiment désiré, pour un autre club d’un niveau équivalent, où il pourrait être au centre du projet. C’est pour cela que la piste barcelonaise intéresse la Juventus et pourrait donc supplanter le Paris Saint-Germain.

Icardi et Paredes ne suffisent pas à faire pencher la balance