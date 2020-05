Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier de Leonardo très compromis à cause… du Barça ?

Publié le 11 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Le FC Barcelone se serait déjà mis d’accord avec Miralem Pjanic, courtisé par le PSG. Il ne manquerait plus qu’un détail à régler pour le champion d’Espagne afin de mener à bien cette opération avec la Juventus.

Dans le cadre du prochain mercato, hormis les postes de latéraux gauche et droit, le recrutement d’un milieu de terrain semble être la grande priorité de Leonardo. La liste de potentielles recrues dans ce secteur de jeu est longue comme le bras. Le 10 Sport vous fait régulièrement un point sur les avancées du directeur sportif du PSG dans ce dossier et on vous révélait fin avril que Miralem Pjanic figurait dans les petits papiers de Leonardo pour la prochaine session des transferts. Néanmoins, le FC Barcelone serait déjà passé à l’action et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Barça ne semble pas avoir perdu de temps.

Un accord total entre le Barça et Pjanic ?