Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic prêt à faire faux-bond au PSG ?

Publié le 10 mai 2020 à 7h30 par H.G.

Dans le viseur du PSG, Miralem Pjanic pourrait finalement snober l’intérêt du club de la capitale pour rejoindre le FC Barcelone, écurie avec laquelle il aurait même d’ores et déjà trouvé un accord contractuel.

Le FC Barcelone commence à s’atteler à renouveler son milieu du terrain. Ainsi, le club catalan pousserait Ivan Rakitic à faire ses valises dès cet été, à un an du terme de son contrat, bien que ce dernier a déjà signifié qu’il souhaitait honorer son bail en partant librement du club catalan dans un an. Parallèlement, le Barça chercherait aussi une porte de sortie pour Arturo Vidal, lui qui sera également en fin de contrat en juin 2021 et qui verrait d’un bon oeil l’idée d’un départ pour retrouver un rôle de protagoniste ailleurs. Pendant ce temps, bien que ces deux hommes ne soient pas encore partis, les Blaugrana travailleraient déjà sur des pistes capables de venir apporter un vent de fraîcheur à son entrejeu, et l’une d’elles mènerait à Miralem Pjanic. Le milieu bosnien de 30 ans ne devrait pas être retenu par la Juventus cet été et intéresserait de nombreuses écuries, parmi lesquelles figure notamment le PSG. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité le 24 avril dernier, Leonardo a évoqué son cas aux cours d’une réunion avec son agent Fali Ramadani. Seulement voilà, il se pourrait que le FC Barcelone soit allé bien plus vite que le club de la capitale dans ce dossier…

Miralem Pjanic au FC Barcelone pour 4 ans ?