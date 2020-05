Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le pressing s'intensifie autour d'Arthur !

Publié le 9 mai 2020 à 21h00 par H.G.

Bien qu’il n’a aucune intention de quitter le FC Barcelone, Arthur Melo est annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus. Et les Bianconeri tenteraient le tout pour le tout afin de le convaincre de rallier le Piémont.

Arrivé en 2018 en provenance de Grêmio, Arthur Melo est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du FC Barcelone. Ayant déjà fait l’étalage de ses qualités dès ses premiers pas avec le club catalan, l’international brésilien de 23 ans n’a eu de cesse de progresser au fil des mois, notamment sur le plan physique, au point de s’imposer comme un élément important. Cependant, Arthur Melo pourrait bien quitter le Barça au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. La Juventus serait séduite par son profil et travaillerait sur un échange entre le milieu brésilien et Miralem Pjanic, avec lequel les champions de Liga en titre auraient d’ores et déjà trouvé un accord.

La venue d’Arthur à la Juve décisive pour que Pjanic débarque au Barça ?