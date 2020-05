Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait mettre fin au rêve de Neymar !

Publié le 10 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Regrettant son choix en 2017, Neymar veut retourner au FC Barcelone. Un désir qui pourrait bien être compliqué à cause d’un certain Kylian Mbappé.

Depuis l’été dernier, Neymar fait tout pour retrouver le FC Barcelone. Parti en 2017 pour le PSG dans l’optique d’être le numéro 1, le Brésilien se mordrait aujourd’hui les doigts de ce choix. En coulisse, il ferait donc tout pour résoudre cette erreur, mais revenir au Barça apparait bien compliqué. Compte tenu de la situation financière actuelle à cause du coronavirus, les Catalans n’auraient pas l’argent nécessaire pour recruter Neymar cet été. Et pour ce qui est des saisons à venir, cela pourrait être totalement différent.

« Je suis plus Mbappé que Neymar »