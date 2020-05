Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rennes ne lâche rien pour Camavinga !

Publié le 10 mai 2020 à 3h45 par A.M.

De nouveau interrogé sur l'avenir d'Eduardo Camavinga, Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, réitère sa volonté de conserver son jeune milieu de terrain malgré les avances du Real Madrid.

« Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela ». Interrogé sur son avenir, Eduardo Camavinga s'était montré peu concerné par les sollicitations dont il fait l'objet. Et pourtant, le milieu de terrain de 17 ans serait le grand objectif de Zinedine Zidane au Real Madrid. Des déclarations qui ont dû rassurer Julien Stéphan qui compte sur sa pépite en vue de la saison prochaine.

Stéphan veut garder Camavinga