Mercato - Real Madrid : Zidane déjà contraint d'oublier Camavinga ?

Publié le 9 mai 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Lancé dans le grand bain cette saison par le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a éclaboussé de sa classe la Ligue 1. A tel point qu'il aurait tapé dans l’œil de Zinedine Zidane. Toutefois, le milieu de terrain de 17 ans, ainsi que l’entraîneur rennais Julien Stéphan, ont déjà refroidi les ardeurs du technicien du Real Madrid.

Zinedine Zidane doit-il déjà faire une croix sur Eduardo Camavinga ? Âgé seulement de 17 ans, le jeune milieu de terrain français a découvert la Ligue 1 cette saison. Alors qu'il a enchaîné les bonnes performances, Eduardo Camavinga s'est imposé jusqu'à devenir une pièce maîtresse du Stade Rennais. Ce qui n'aurait pas échappé à Zinedine Zidane, loin de là. En effet, le coach du Real Madrid serait totalement sous le charme du Rennais et devrait batailler avec le Borussia Dortmund - qui a fait d'Eduardo Camavinga une priorité comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité - lors du prochain mercato estival. Toutefois, le joueur, lui-même, ne semble pas très emballé par l'idée de quitter le Stade Rennais en si bon chemin.

Eduardo Camavinga est heureux à Rennes

Lors d'un entretien accordé à Ouest France ce vendredi, Eduardo Camavinga a répondu à l'intérêt du Real Madrid. Comme il l'a laissé entendre, le jeune talent breton ne veut pas se disperser et préfère se focaliser sur le Stade Rennais. « Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela (…) Parfois je suis vite fait sur les réseaux sociaux et je vois des choses ou des potes m’en envoient. Une fois à Amiens, un adversaire m’a dit : "Il faut qu’on échange nos maillots avant que tu partes au Real Madrid." Mais je n’avais pas trop envie de plaisanter (…) Ce que je sais sur mon avenir, c’est que j’irai gratuitement à Fougères finir ma carrière » , a-t-il expliqué. Si Eduardo Camavinga n'a pas encore pris une position ferme quant à son avenir, Julien Stéphan, quant à lui, n'a laissé place à aucun doute.

Eduardo Camavinga doit confirmer à Rennes